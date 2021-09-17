Горняк22: В Санкт-Петербурге запустили завод по производству электроники

Компания «РусТелКом» (входит в ГК «Макро Групп») дала официальный старт работе завода по производству электронных модулей в промзоне Обухово Санкт-Петербурга. Средства на организацию нового производства предоставил Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ).

В новом помещении площадью 4 тысячи квадратных метров расположились две современные высокоскоростные линии поверхностного монтажа, а также переехавшие из соседнего здания две действующие линии. За счет нового оборудования общая производительность выросла в три раза. Ежегодно предприятие будет производить до 500 тысяч вычислительных модулей, до 5 млн контроллеров «умных» счетчиков или до 10 млн модулей памяти в год.

Общие инвестиции в строительство завода превысили 600 млн рублей. Почти половину этой суммы предприятие получило в виде льготного займа на 270 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» от государственного Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.РФ). На предприятии в течение двух лет будет создано 76 новых высокопроизводительных рабочих мест.

«Безусловно, хочу поблагодарить ФРП. Льготный заем от Фонда развития промышленности на 270 млн рублей позволил нам приобрести необходимое для реализации проекта оборудование», — сообщил председатель совета директоров ГК «Макро Групп» Дмитрий Велеславов.

На сегодняшний день, по данным компании, доля зарубежных электронных модулей для радиоэлектроники на рынке России превышает 50%. В основном их импортируют из Китая, а также из Польши, Чехии, Финляндии и Румынии. Реализация проекта позволит снизить зависимость от изделий электроники иностранного производства.

Предприятие специализируется на производстве сложных дорогостоящих изделий для областей применения, критичных к отказу оборудования — промышленная автоматика, суперкомпьютеры, телекоммуникации и автоэлектроника. Выпускаемая на заводе электроника используется в персональных компьютерах, суперкомпьютерах, серверах, системах хранения данных, кассовых и банковских терминалах, источниках питания, медицинском оборудовании, счетчиках газа, воды и электричества.

Среди клиентов производитель серверного оборудования 3Logic, телекоммуникационного оборудования «Супертел», «умных» счетчиков электроэнергии НПО «Мир», производитель расходомеров «Эмис» и разработчик российского процессора «Байкал». Ведутся переговоры о контракте с производителем электроники Bosch.

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