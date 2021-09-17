Горняк22: В Самарской области открыли завод по производству ЖБИ для промышленного строительства

«ЖБИ Флоркон» открыл в Тольятти новый завод по безотходному производству сборных железобетонных изделий для промышленного строительства.

Новый завод будет выпускать до 28,8 тысячи куб. м в год железобетонных изделий из самоуплотняющегося бетона: колонны, балки, лестничные марши и стеновые панели. Они имеют гладкую «глянцевую» поверхность, которая не требует дальнейшей обработки.

Общие инвестиции в строительство завода составили 750 млн рублей.

На предприятии создано 129 новых высокопроизводительных рабочих мест, что способствует диверсификации экономики крупнейшего моногорода в стране.

Большую часть предоставили государственные институты развития: Фонд развития промышленности выдал заем на 244 млн рублей по программе «Проекты Развития», а Фонд МОНОГОРОДА.РФ — заем на 249,5 млн рублей. Займы выданы в том числе при гарантийном обеспечении Корпорации МСП на сумму 345 млн рублей.

На заводе используется инновационная для России технология замкнутого цикла, исключающая формирование цементной пыли и грязи. Все отходы идут на повторное использование, что позволяет создать чистое производство, безопасное для работников и окружающей среды.

Завод находится на территории речного порта Тольятти. Это дает возможность отгружать продукцию автомобильным, железнодорожным и водным транспортом по Волге.

Продукция завода будет поставляться крупным девелоперам индустриальной и складской недвижимости. Первая партия готовых изделий направлена девелоперской компании PNK Group, которая строит в Чапаевске Самарской области логистический хаб Ozon площадью 135 тысяч кв. м. Сюда продавцы со всего Поволжья смогут поставлять товары для продажи на интернет-платформе.

Самоуплотняющийся бетон — строительная смесь из цемента, песка, воды, а также различных добавок, которые улучшают характеристики материала. Под собственной массой смесь проседает, уплотняется и заполняет все пространство формы вне зависимости от количества армирующих изделий и без дополнительных манипуляций. Это приводит к сокращению времени и трудоемкости изготовления изделий. После затвердевания поверхность продукции получается ровной и гладкой, не требующей дальнейшей обработки. Материал легок в эксплуатации, долговечен, обладает высоким показателем сцепления.

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