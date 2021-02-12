Горняк22: В Ростове запустили завод фильтровального оборудования • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Хорошие новости

Горняк22: В Ростове запустили завод фильтровального оборудования

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Запущен «Ростовский завод фильтровального оборудования». Импортозамещающее производство комплектующих (различных фильтров и сменных фильтрующих элементов) для машиностроительной и нефтегазовой отраслей. Ростовская продукция по качеству сопоставима с лучшими зарубежными аналогами и при этом на 20-40% дешевле.

Планируемая мощность — 500 тысяч единиц продукции в год. Будет создано 25 рабочих мест. Сегодня весь персонал проходит обучение по программе «Бережливое производство».

В этом году продукция предприятия будет проходить необходимые испытания и сертификацию. После чего будет налажена поставка фильтров промышленным гигантам — «Ростсельмашу», «КамАЗу», «Петербургскому тракторному заводу» и «Минскому автомобильному заводу». В перспективе планируется расширение поставок по России и экспорта в страны Евразийского экономического союза.

ГОРНЯК22 12.02.2021

Завод выпускает фильтры для комбайнов, тракторов, грузовых и легковых автомобилей, автобусов, компрессоров, дизель-генераторов и других видов техники. До конца года продуктовая линейка увеличится с 4 до 20 видов продукции.На предприятии уже работает одна производственная линия, в планах и запуск второй.

В ходе пусконаладочных работ в январе предприятие выпустило 3000 фильтров. Уточняется, что до конца года продуктовая линейка увеличится с 4 до 20 видов продукции. Также в планах и запуск второй линии. На первом этапе проекта объём инвестиций только в оборудование составит около 50 млн рублей. К настоящему времени инвестировано уже свыше 25 млн рублей.

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