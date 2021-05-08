Горняк22: В России зарегистрировали четвёртую вакцину от коронавируса

Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»; разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.

«Эффективность вакцины составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Фонд уточнил, что расчёт эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу «Спутника» в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Препарат «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V» — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).

«Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28-й день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28-й день после иммунизации», — добавила пресс-служба РФПИ.

Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.

«Лайт»-версия служит альтернативой «Спутнику V». В Минздраве отметили, что регистрация этой вакцины ускорит формирование коллективного иммунитета. В будущем эту вакцину могут использовать для вакцинации переболевших, у которых снизился титр.

«Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики», — заявил РФПИ. Вакцина «эффективна против всех новых штаммов коронавируса», отмечает фонд, ссылаясь на лабораторные исследования Центра имени Гамалеи. РФПИ также отметил, что «Спутник Лайт» «не требует специальных условий для хранения и логистики».

Вакцину «Спутник Лайт» смогут производить восемь заводов в России, следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава.

В их числе — компании «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», два предприятия «Лекко», «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», Центр им. Гамалеи.

В Центре им. Гамалеи также данные вакцины будут проходить выпускающий контроль качества.

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