Горняк22: В России успешно прошли испытания двигателя нового поколения для самолетов и ракет

Россия еще в 2017 году на Международном форуме «Армия России», представила макет пульсирующего детонационного двигателя, разработка тогда привлекла к себе не мало внимания.

А на днях был завершен первый этап демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя.

Что вообще такое детонационный двигатель, и какие у него есть плюсы?

Детонационные двигатели отличаются широким диапазоном скоростей, что может использоваться при создании гиперзвуковых ракет, проектирование которых активно ведется в России в последние годы.

Как заявили в «Ростехе», — «К настоящему времени авиационные и ракетные двигатели традиционных схем практически исчерпали возможность существенного улучшения своих тягово-экономических параметров. Поэтому с 2011 года в России ведутся работы по созданию пульсирующих детонационных силовых установок».

«Первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя успешно завершен. Демонстратор выдал требуемые показатели. На отдельных режимах работы удельная тяга до 50% превышала показатели традиционных силовых установок. В перспективе это позволит в 1,3–1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов», — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Схема работы детонационного двигателя.

Так же еще одним не мало важным плюсом данных двигателей является — термодинамический цикл, который более экономичный по сравнению с тем, который есть у существующих газотурбинных двигателей. У летательных аппаратов с новым двигателем будет лучшая динамика полета и маневренность.

По оценке ОКБ им. Люльки, где собственно и ведется работа по созданию данного типа двигателей, — «Детонационные двигатели позволят увеличить тяговооруженность самолетов в 1,5–2 раза».

Как заявляют в «Ростех», — Устанавливаться данные двигатели будут начиная от беспилотников и крылатых ракет, заканчивая воздушно космическими самолетами и ракетно-космическими системами.

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