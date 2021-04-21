Горняк22: В России успешно прошли испытания двигателя нового поколения для самолетов и ракет

Горняк22: В России успешно прошли испытания двигателя нового поколения для самолетов и ракет

21.04.2021 0 Автор Горняк22

Россия еще в 2017 году на Международном форуме «Армия России», представила макет пульсирующего детонационного двигателя, разработка тогда привлекла к себе не мало внимания.

А на днях был завершен первый этап демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя.

Что вообще такое детонационный двигатель, и какие у него есть плюсы?

Детонационные двигатели отличаются широким диапазоном скоростей, что может использоваться при создании гиперзвуковых ракет, проектирование которых активно ведется в России в последние годы.

Как заявили в «Ростехе», — «К настоящему времени авиационные и ракетные двигатели традиционных схем практически исчерпали возможность существенного улучшения своих тягово-экономических параметров. Поэтому с 2011 года в России ведутся работы по созданию пульсирующих детонационных силовых установок».

ГОРНЯК22 22.04.2021

«Первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя успешно завершен. Демонстратор выдал требуемые показатели. На отдельных режимах работы удельная тяга до 50% превышала показатели традиционных силовых установок. В перспективе это позволит в 1,3–1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов», — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

ГОРНЯК22 22.04.2021

Схема работы детонационного двигателя.

Так же еще одним не мало важным плюсом данных двигателей является — термодинамический цикл, который более экономичный по сравнению с тем, который есть у существующих газотурбинных двигателей. У летательных аппаратов с новым двигателем будет лучшая динамика полета и маневренность.

По оценке ОКБ им. Люльки, где собственно и ведется работа по созданию данного типа двигателей, — «Детонационные двигатели позволят увеличить тяговооруженность самолетов в 1,5–2 раза».

Как заявляют в «Ростех», — Устанавливаться данные двигатели будут начиная от беспилотников и крылатых ракет, заканчивая воздушно космическими самолетами и ракетно-космическими системами.

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