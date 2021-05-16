ГОРНЯК22 16.05.2021
Хорошие новости

Горняк22: В России создали прибор, выявляющий химические и биологические угрозы за 5 секунд

Горняк22
14 часов Ago

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех впервые представил современный комплекс «Сегмент Гамма» для обнаружения взрывчатых веществ и опасных химикатов. Опытный образец демонстрируется на международном салоне «Комплексная безопасность», который проходит в эти дни в Подмосковье в парке «Патриот» (Кубинка) с 12 по 16 мая.

«Сегмент Гамма» осуществляет непрерывный мониторинг воздуха в помещении на предмет взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов. Время срабатывания устройства на угрозу не превышает пяти секунд. Эффективность — не менее 99,8%.

Комплекс можно использовать на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и метро, торговых центрах, кинотеатрах, концертных, выставочных залах и т. д.

Производство комплекса осуществляет Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» в партнёрстве с компанией «Тробио».

Хорошие новости России

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