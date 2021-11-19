Горняк22: В России разработали инновационные железнодорожные колеса для скоростных вагонов-платформ

В России разработали инновационные цельнокатаные колеса для скоростных вагонов-платформ c осевой нагрузкой до 20 тонна-сил, рассчитанных на скорость движения до 160 км/ч. Выпускать колеса будут в Нижегородской области — на выксунском заводе ОМК.

Эта разработка поможет встроить российскую транспортную систему в международные транспортные коридоры за счет сокращения сроков доставки транзитных контейнерных перевозок.

К 2024 году доставка грузов с Запада на Восток будет занимать не более 7 суток. Добиться этого планируют с применением новых вагонов для перевозки контейнеров, рассчитанных на скорость движения до 160 км/ч на уже существующей инфраструктуре (сейчас на сети железных дорог СНГ допускаемая скорость движения груженого поезда с крупнотоннажными контейнерами до 90 км/ч).

Инновационные колеса разработали специалисты Объединенной металлургической компании (ОМК), крупнейшего российского производителя железнодорожных колес для всех видов подвижного состава, совместно с Научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии им. И.П. Бардина.

Запатентованные конструкции колес из сталей марки 2 и Т обладают повышенной грузоподъемностью при минимальной металлоемкости. В конце 2020 года специалисты ОМК успешно провели предварительные испытания опытной партии колес на соответствие требованиям ГОСТ 10791-2011 и разработанным техническим условиям. В настоящее время опытная партия колес проходит стендовые и динамические испытания на полигоне ВНИИЖТ. Процедура сертификации новых вагонов с колесами ОМК запланирована на 2022 год.

В ноябре 2021 года разработчиков инновационных колес наградили золотой медалью лауреата 27-й международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2021» в Москве.

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