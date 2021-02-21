Горняк22: В России центром имени М.П. Чумакова разработана третья вакцина от вирусной инфекции covid-19

Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Ведомство выдало удостоверение до 1 января 2022 года. Первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

Препарат «КовиВак» — не просто третий по счету после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят «убитого») коронавируса. При введении препарата организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, «КовиВак» будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Клинические испытания начались в октябре, пока нежелательных проявлений не выявили. Скоро завершится вторая фаза, дальше тесты пройдут на трех тысячах добровольцев. Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. Расширить показания могут после второй фазы испытаний с добровольцами старше 60 лет и участниками той же возрастной группы с сопутствующими заболеваниями.

Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — «ЭпиВакКорону», разработанную новосибирским центром «Вектор».

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