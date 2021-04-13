Горняк22: В Росатоме разработана собственная линейка лазеров для 3D-принтеров

Во Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики им. Е.И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ) разработаны и изготовлены опытные образцы лазеров мощностью 200, 400, 700 и 1000 Вт для использования в 3D-принтерах, работающих по технологии селективного лазерного плавления (SLM).

Разработка выполнена в рамках НИОКР «Лазеры», куратором которого выступает отраслевой интегратор «Русатом — Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Весь модельный ряд лазерных систем пройдет комплекс испытаний на площадке РФЯЦ — ВНИИТФ, после чего лазеры будут переданы в московский Центр аддитивных технологий ООО «РусАТ» для отработки на принтерах RusMelt 300M и RusMelt 600M. До конца 2021 года планируется провести полный цикл испытаний лазерных источников в соответствии с требованиями ГОСТ и подготовить продуктовую линейку к запуску в серийное производство.

«Лазерная система является одним из ключевых компонентов SLM-принтера наряду с машинокомплектом и программным обеспечением. Созданная линейка лазеров — это возможность полностью обеспечить аддитивное производство Росатома собственными разработками, что необходимо для устойчивости бизнеса и независимости от внешних поставщиков. Более того, в будущем „РусАТ“ сможет принимать внешние заказы на лазерную продукцию данной линейки», — отметил генеральный директор ООО «РусАТ» Михаил Турундаев.

Хорошие новости России