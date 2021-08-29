Горняк22: В РФ появится самый крупный тракторный завод со времен СССР

В РФ появится самый крупный тракторный завод со времен СССР В России началось строительство самого большого тракторного завода со времен СССР. Предприятие появится в Ростовской области. Оно будет входить в холдинг «Ростесельмаш». Соглашение на его строительство подписал глава региона Василий Голубев и руководитель организации Валерий Мальцев. Это произошло на выставке «Иннпром-2021», которая проходила в Екатеринбурге.

Процесс реализации объекта уже запущен. В данный момент демонтируются старые корпуса производственных блоков. На сентябрь запланирован старт именно самого строительство. По предварительным оценкам новое предприятие должно выйти на проектную мозность уже в 2023 году.

Новый завод будет располагаться на 14 гектарах. Он получит статус самого крупным промышленным объектом такого назначения в России со времен распада Советов. На предприятии будут работать более 1000 человек.

Мальцев отметил, что каждый год тракторный завод будет выпускать около 3000 машин. Он отметил, что этот показатель в два раза больше, чем возможности тракторного производства Ростсельмаш.

Завод будет производить трактора разного класса. На нем будут выпускаться машины с мощностью двигателя 170 лошадиных сил, а также гиганты, выдающие более 600 лошадиных сил.

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