Горняк22: В Псковской области выполнены работы на 50% по строительству завода по производству промгазов

Проезжающие мимо особой экономической зоны «Моглино» теперь невольно поворачивают голову: взгляд притягивает огромная белая колонна. Это компания «Елме Мессер Рус» строит свой первый в России воздухоразделительный завод. Новое высокотехнологичное производство позволит обеспечить сжиженным кислородом, азотом и аргоном не только Псковскую область и весь Северо-Западный федеральный округ, но и отправлять до 35% продукции на экспорт.

Особенность завода заключается в том, что он будет крупнейшим на территории СЗФО в части сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов. Завод призван заместить существующие поставки из-за рубежа технических, пищевых и медицинских газов предприятиям Северо-Запада России, в том числе в Калининград и Калининградскую область. Планируется, что продукция будет экспортироваться в страны Балтии (Литву, Латвию и Эстонию), а также в Республику Беларусь.

Сейчас новое предприятие находится в самом зените строительства. Работы выполнены на 50%. Месяц назад на строительную площадку была доставлена воздухоразделительная колонна — это ее теперь видно издалека — в которой будет происходить сжатие, охлаждение и разделение воздуха на составные части: азот, кислород и аргон. Колонна высотой 34 метра.

На строительной площадке уже смонтированы два криогенных резервуара-хранилища общей вместимостью до 2500 тонн сжиженного газа. Ежегодно завод будет производить 90 000 тонн продукции.

Технология производства основана на методе низкотемпературной ректификации воздуха. Это сжатие воздуха с последующим его охлаждением, а затем разделением на составные части при температуре свыше минус 180 градусов по Цельсию. В первую очередь, в ходе такого технологического процесса происходит выработка сжиженного азота, далее сжиженного кислорода и аргона, которые в свою очередь поступают в криогенные хранилища, откуда поставки специализированными автоцистернами осуществляются потребителям.

В линейку продукции завода будет входить производство кислорода особой чистоты, потребность в котором существует у металлообрабатывающей промышленности, где применяется лазерная резка металла. На территории России существует дефицит данного вида продукции.

На территории Псковской области будет производиться сжиженный технический кислород, сжиженный медицинский кислород, сжиженный кислород особой чистоты, сжиженный технический азот и сжиженный пищевой азот. Кроме того, сжиженный аргон.

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