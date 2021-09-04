Горняк22: В Приморье введен в эксплуатацию крупнейший в мире гелиевый хаб

В режиме телемоста состоялась церемония ввода в эксплуатацию крупнейшего в мире логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров для перевозки жидкого гелия на мировой рынок.

Гелиевый хаб расположен на территории ТОР «Надеждинская» в Приморском крае — поблизости от морских портов. Он является ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Задача хаба — обслуживание контейнеров, направляемых на ГПЗ для заполнения, организация логистики, прием, весовой контроль и подготовка изотермических контейнеров, прибывающих с Амурского ГПЗ, к предстоящей погрузке на морские суда.

Конструкция контейнеров позволяет поддерживать температуру —269 °С для сохранения гелия в сжиженном состоянии.

Перевозку контейнеров обеспечивает собственный автопарк оператора гелиевого хаба — ООО «Газпром гелий сервис». Специально разработанные по заказу «Газпрома» магистральные тягачи KAMAZ-5490 Neo оснащены пневматической подвеской, обеспечивающей необходимые условия для безопасной перевозки гелия. При этом автомобили используют экологичное моторное топливо — сжиженный природный газ. Он производится непосредственно на площадке хаба.

Запуск логистического центра синхронизирован с последовательным наращиванием мощностей Амурского ГПЗ. Накануне была запущена вторая технологическая линия завода (всего будет шесть). Начала работу первая из трех установок выделения, сжижения и затаривания гелия. Мощность установки — 20 млн куб. м гелия в год. В технологическом процессе производства гелия, в частности, используются спиральновитые теплообменники. Их производство было впервые освоено в России — на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге

После выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность здесь будет ежегодно производиться 60 млн куб. м гелия — по этому показателю завод является мировым лидером. «Пропускная способность хаба будет достигать более четырех тысяч операций с изо-контейнерами в год. Это беспрецедентно много, так как на текущий момент в мире насчитывается всего две тысячи криогенных изо-контейнеров, которые в совокупности перевозят весь вырабатываемый в мире гелий. С сегодняшнего дня вся технологическая цепочка — от производства гелия на Амурском газоперерабатывающем заводе до его поставки потребителям — в работе!» — сказал Алексей Миллер.

Строительство Амурского ГПЗ, одного из самых мощных в мире, ведется в районе г. Свободного Амурской области. На завод по газопроводу «Сила Сибири» поступает многокомпонентный газ Чаяндинского месторождения (Якутия), в дальнейшем газ также будет поступать с Ковыктинского месторождения (Иркутская область). Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год.

9 июня 2021 года при участии президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась торжественная церемония запуска в работу первой технологической линии Амурского ГПЗ. Реализация такого масштабного проекта в области переработки не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли. С 2025 года ГПЗ выйдет на полную проектную мощность. Продукция Амурского ГПЗ — товарный газ (метан) и выделенные из него ценные для газохимической и других промышленных отраслей компоненты.

С помощью самого современного оборудования и передовых криогенных технологий при полной загрузке здесь будет ежегодно выпускаться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. Основным потребителем этана и СУГ Амурского ГПЗ будет Амурский газохимический комплекс (совместный проект СИБУРа и китайской компании Sinopec). Инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» (группа СИБУР).

Хорошие новости России