Горняк22: В Подмосковье начали производство кислородных рамп CADUCEUS для медицины и промышленных отраслей

Компания «ВестМедГрупп» разработала и запустила в продажу кислородные рампы CADUCEUS для баллонов высокого давления

Компания «ВестМедГрупп», резидент особой экономической зоны «Дубна», разработала автоматизированную баллонную рампу CADUSEUS, предназначенную для подключения баллонов с медицинскими и техническими газами для их непрерывной подачи к потребителю.

Устройство кислородной рампы CADUSEUS позволяет использовать ее и как основной, и как резервный источник кислорода и подключить к централизованной системе медицинского газоснабжения необходимое количество баллонов высокого давления с помощью двух автономных коллекторов. Принцип работы данной распределительной системы заключается в переключении потребителя с приоритетного коллектора, в случае понижения в нем давления до установленных значений, на запасной.

Рампа для баллонов CADUCEUS

Рампы CADUSEUS для газовых баллонов высокого давления разработаны с учетом действующих норм и правил безопасности. Вторая ступень редукции давления на выходе из рампы обеспечивает постоянные значения выходного давления вне зависимости от давления газа в баллонах. После снижения давления до требуемого значения рабочая среда попадает в узел контроля и управления, а затем по сети трубопроводов — в медицинскую консоль.

Для удобства технического персонала имеется возможность удаленного контроля за распределительной системой с помощью сигнализационной панели, извещающей о необходимости замены баллонов в одном из плеч рампы.

Рампы CADUSEUS для кислородных баллонов сконструированы с учетом возможности их эксплуатации не только в учреждениях здравоохранения, но и в других промышленных областях, в том числе на производственных комплексах, потребляющих технический кислород первого и второго сорта.

При производстве оборудования CADUCEUS компания «ВестМедГрупп» использует только отечественные материалы и комплектующие, а применяемые технологии высокоточной обработки металлов базируются на принципах бережного отношения к окружающей среде.

В настоящее время компания «ВестМедГрупп» продолжает работу над расширением линейки выпускаемой продукции и готовится представить баллонные рампы CADUCEUS для других видов медицинских и технических газов.

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