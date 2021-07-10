ГОРНЯК22 10.07.2021
Хорошие новости

Горняк22: В Подмосковье начали перерабатывать органические отходы в электрическую энергию

Горняк22
10 часов Ago

Сегодня, 7 июля, дан старт генерации, пошли первые киловатты электроэнергии из выработанного газа, полученного из отходов. В ближайшие две недели на объекте будут идти пуско-наладочные работы. Выработка «живой» электроэнергии является важным проектом для экологии Московской области и развития отрасли по обращению с бытовыми отходами в целом.

На подмосковном КПО «Тимохово», расположенном в городском округе Богородский дан старт работе участка анаэробного биокомпостирования мощностью до 150 000 т/год. Теперь на этом предприятии отсортированные органические отходы используются для выработки электрической энергии объемом до 12 000 Квт. Полученная энергия, поступает на локальную подстанцию и далее начнет подаваться в электросети потребителям.

Также на комплексе по переработке отходов были запущены пуско-наладочные работы оборудования в новом сортировочном корпусе, проектная мощность которого составит 250 тыс. тонн в год. Оборудование, установленное в новом корпусе, полностью отечественного производства — из Ржева и Твери. С запуском новых линий предприятие вышло на свою полную мощность — 650 тыс. тонн отходов в год.

Напомним, что КПО «Тимохово» был открыт в конце 2020 года. На предприятии действует комплексная сортировка — это оптимальное соотношение автоматических технологических процессов и ручного контроля. Барабанные, магнитные, баллистические сепараторы, оптическое сканирование — такое оборудование уже успешно применяется на всех подмосковных КПО и позволяет отбирать рекордный в России перечень компонентов вторсырья до 25 фракций.

Всего на сегодняшний день на территории Подмосковья работают 10 современных комплексов переработки отходов (КПО). Работа всех этих предприятий как комплексной системы по обращению отходов в Московской области должны привести Подмосковье к нулевому захоронению от общего объема образуемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».

ГОРНЯК22 10.07.2021

ГОРНЯК22 10.07.2021

ГОРНЯК22 10.07.2021

ГОРНЯК22 10.07.2021

Хорошие новости России

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