Горняк22: В первую годовщину регистрации вакцины «Спутник V» данные свидетельствуют о ее высокой эффективности

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет в первую годовщину ее регистрации позитивные данные, собранные и проанализированные совместно с Министерствами здравоохранения и регуляторами ведущих стран, применяющих российский препарат для вакцинации населения. Данные подтверждают высокую безопасность и эффективность «Спутника V».

Данные применения препарата в ходе массовой вакцинации в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России, Сербии и на Филиппинах свидетельствуют об отсутствии серьезных нежелательных явлений (в том числе, тромбоза вен головного мозга (CVT) или миокардита). В ряде стран, где одновременно применяются несколько вакцин от коронавируса, у российского препарата одни из лучших показателей безопасности и эффективности.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, среди которых крупнейшие компании Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

Также «Спутник V» — первая вакцина на платформе аденовирусных векторов человека, в разработке которой был применен подход гетерогенного бустирования («вакцинного коктейля»). В отличие от других вакцин от коронавируса, в препарате «Спутник V» применяются два разных вектора для двух уколов, что позволяет достичь более сильного и продолжительного иммунного ответа. Подобный подход, который лежит в основе «Спутника V», заложил фундамент для партнерства с производителями других вакцин. Эффективность подхода в настоящее время исследуют разработчики других препаратов, которые проводят исследования возможности комбинирования различных вакцин и их компонентов.

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи провел исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом «Спутник V», против новых штаммов коронавируса. Согласно результатам исследований, опубликованным в ведущем международном медицинском журнале Vaccines, вакцинация «Спутником V» вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов, включая Alpha B.1.1.7 (впервые выявлен в Великобритании), Beta B.1.351 (впервые выявлен в ЮАР), Gamma P.1 (впервые выявлен в Бразилии), Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 (впервые выявлены в Индии) и выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317 с мутациями в рецептор-связывающем домене (RBD).

Данные демонстрируют, что вакцина «Спутник V» сохраняет защитные свойства против новых штаммов, а также высокие показатели безопасности и эффективности.

Согласно данным исследований Минздрава России по эффективности «Спутника V» против штамма Delta, эпидемиологическая эффективность вакцины составила 83,1%. Вакцинация снизила риск заражения в 6 раз. Эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%. Вакцинация снизила риск госпитализации в 18 раз.

