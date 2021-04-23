Горняк22: В первом квартале российский агроэкспорт в Китай вырос в полтора раза

По данным ФТС, в январе-марте 2021 года Россия экспортировала в Китай 1,8 млн тонн продукции АПК, что на 57% выше аналогичного прошлогоднего периода. Стоимостной объем поставок увеличился на 9,5% до 1,09 млрд долл. Несмотря на рост, в текущем году КНР пока занимает второе место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, уступая Турции.

Структура экспортных продаж в Китай в начале года претерпела существенные изменения. Так, кратный рост по сравнению с прошлым годом показал экспорт соевых бобов: в физическом выражении их отгрузки выросли в 4,4 раза до более 1 млн тонн, в денежном — в 4,9 раза до 357 млн долл. Более 95% этого объема пришлось на январь, что во многом объясняется введением в России экспортной пошлины с 1 февраля. «В преддверии введения пошлины на сою экспортеры, используя механизм предварительного декларирования, заявили экспорт значительного объема соевых бобов», — прокомментировал «Агроэкспорту» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Однако он ожидает, что в последующие месяцы такой всплеск по экспорту соевых бобов больше не повторится. «До конца года экспорт будет несущественный. В новом сезоне, по нашей оценке, поставки не превысят 500 тыс. тонн», — указал Мальцев.

На втором месте в структуре отгрузок в КНР — подсолнечное масло. Его экспорт в январе-марте в физическом выражении снизился на 11% до 168 тыс. тонн, однако в стоимостном — увеличился на 46% до 190 млн долл. благодаря росту мировых цен. Поставки рапсового масла выросли на 44% до 89 тыс. тонн в физическом выражении и на 70% до 94 млн долл. в денежном. «Спрос на российское масло в КНР устойчиво высокий, несмотря на серьезный рост стоимости масел по сравнению с началом прошлого года. Мы ожидаем, что экспорт растительных масел в этом году в КНР вырастет в денежном выражении», — отметил Мальцев.

Экспорт ракообразных в Китай по сравнению с первым кварталом 2020 вырос на 75% до 3 тыс. тонн, а экспортная выручка — в 2,2 раза до 97 млн долл. Мороженая рыба, которая все последние годы лидировала среди экспортируемых в КНР категорий продуктов, в этом году пока находится на 5-м месте: ее поставки упали по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 7 раз до 46 тыс. тонн на сумму 64 млн долл.

Рост экспорта ракообразных обусловлен восстановлением объема поставок живого краба в Китай в сравнении с прошлым годом, поясняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «КНР — основной покупатель краба, а новогодние каникулы в Китае, когда люди собираются за праздничными столами и посещают рестораны, — традиционно сезон высокого спроса. Но в прошлом году праздничный досуг скорректировала пандемия коронавируса: в январе-феврале в КНР был веден строжайший карантин, рестораны были закрыты», — напомнил Зверев. Однако в целом, по его словам, в последние 10 лет наблюдается устойчивый тренд роста поставок краба в Китай, и 2021 год не стал исключением.

Что касается поставок мороженой рыбы, то на этот сегмент значительное влияние пандемия начала оказывать только в этом году. «Основная часть выпускаемой на судах в зимне-весенний период продукции — 700 тыс. тонн обезглавленного замороженного минтая — исторически шла на экспорт в КНР. На снижение объема экспорта российской рыбопродукции повлияли введенные властями КНР меры по профилактике распространения Covid-19 в конце прошлого года», — комментирует Зверев. По его словам, сейчас в порту Циндао осуществляется выгрузка контейнеров, однако возврата к предыдущему формату оформления поступающих грузов так и не произошло.

Китай — вторая по величине экономика в мире и один из наиболее быстрорастущих рынков продукции АПК. В 2020 году, несмотря на пандемию, ВВП КНР вырос на 2,7% и достиг 14,7 трлн долл. США. Доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет 7,1%. Китай является ведущим мировым производителем многих видов агропродукции, в том числе занимает 1-е место по урожаю пшеницы, риса, арахиса, фруктов и овощей, чайного листа, табака. По продукции животноводства КНР остается лидером по производству свинины, куриных яиц, меда, вторым после США производителем куриного мяса.

Несмотря на масштабы производства, агропромышленный комплекс Китая не в состоянии удовлетворить растущий спрос, в результате чего страна вынуждена импортировать многие виды продовольственных товаров. Кроме того, на объемы импорта значительно повлияла эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) в 2018-2020 годах, что вызвало резкий рост ввоза из-за рубежа мяса, а по мере восстановления собственного поголовья — фуражных культур.

Китай — второй в мире импортер продукции АПК после США. По данным ITC Trade Map, в 2020 году в республику ввезено продовольствия стоимостью 162 млрд долл., что на 16% больше показателя 2019 (коды ТН ВЭД 01-24). В структуре закупок преобладали соевые бобы, свинина, говядина, ракообразные, готовые продукты для детского питания, пальмовое масло. Ведущие экспортеры продукции АПК в Китай — Бразилия с долей 21%, США (13%), Новая Зеландия (5,3%). Россия в 2020 году сохранила 10-е место с долей 2,5%.

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