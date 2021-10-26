ГОРНЯК22 26.10.2021
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Горняк22: В Перми запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков

Горняк22
12 часов Ago

Компания «Упакс-Юнити» запустила в Перми первую в России линию глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов мощностью до 1 тыс. тонн пластика в месяц.

Новая линия позволяет производить более 50 наименований пищевой ПЭТ-тары, упаковки для молочной и мясной промышленности.

На запуск нового производства потратили 1,5 млрд рублей, из них 520 млн рублей были предоставлены компании федеральным и региональным Фондом развития промышленности (ФРП) в качестве льготного займа.

Новая линия охватывает полный цикл производства: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из восстановленного полимера, что позволит предприятию производить контейнеры различных размеров и жесткости, шейкеры, одноразовые стаканчики и другую пищевую тару. «На линии производится полная очистка полимера от олигомеров и восстановление его кристаллической решетки, что позволяет перерабатывать его безграничное количество раз. Другой подобной комплексной линии не существует ни в России, ни в мире», — утверждает генеральный директор «Упакс-Юнити» Александр Долгополов.

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