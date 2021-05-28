Горняк22: В ПАО «Нижнекамскнефтехим» открыли новое производство ДССК

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось открытие производства по выпуску новых видов продукции — растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).

Полученный нефтехимиками растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук имеет привлекательные свойства для производителей шин. Применение ДССК при изготовлении шин позволяет достичь увеличения срока их службы, лучшего сцепления с мокрой, обледенелой дорогой и экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве различного рода резинотехнических изделий.

Еще один новый вид полимера, который получили на этом производстве, — стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты (ТЭП). Эта продукция используется в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам.

К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик. Себестоимость асфальтобетонного покрытия с добавлением термоэластопласта повышается на 1%, а срок службы асфальта увеличивается в два раза.

При возведении нового производства использовались самые современные технологии, соответствующие международным стандартам промышленной и экологической безопасности. На новой производственной линии применяется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука, эта дополнительная мера позволяет предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.

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