Горняк22: В Орловской области открылся маслоэкстракционный завод

Новое масложировое предприятие ООО «Мираторг-Курск» открылось на территории Кромского района в селе Вожово. Проект по переработке масличных культур, представляющего собой замкнутый комплекс технологических процессов (от приёмки сырья до производства, хранения и отгрузки готовой продукции) запустил агропромышленный холдинг «Миратор».

Объем инвестиций в строительство объекта составил 2 млрд 817 млн рублей. Мощность переработки − 420 тыс. тонн в год. На предприятии создано 70 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней после выхода проекта на полную мощность превысят 182 млн рублей.

Глубокая переработка сырья позволит получить экологические чистые компоненты кормов (шрот: рапсовый, подсолнечный, соевый) для собственных нужд холдинга, а также растительные масла (рапсовые, подсолнечные, соевые), что будет способствовать повышению экономической и физической доступности этого вида продукции от отечественных производителей на рынке. Готовый продукт будет реализовываться в России и на экспорт.

При строительстве предприятия были использованы современные технологии и оборудование от ведущих европейских производителей. Сырье, которое будет использовано на предприятии − масличные культуры, выращенные на собственных полях агрохолдинга. Это позволяет гарантировать качество на каждом этапе производственной цепочки и контролировать себестоимость конечного продукта.

АПХ «Мираторг» работает в строгом соответствии с мировыми экологическими стандартами, поэтому проект предусматривает минимальное воздействие на окружающую среду. Технологические процессы производства не предусматривают выбросы вредных веществ в атмосферу, воздух или почву.

После церемонии открытия главу региона ознакомили с ходом реализации проекта. Было отмечено, что создание предприятия в будущем позволит получить не только высококачественные кормовые компоненты для собственных нужд холдинга, но и линейку пищевой продукции, запустив линии рафинации и бутилирования растительных масел, а также производство маргаринов и спредов.

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