ГОРНЯК22 13.09.2021
Хорошие новости

Горняк22: В Орловской области открылся маслоэкстракционный завод

Горняк22
7 часов Ago

Новое масложировое предприятие ООО «Мираторг-Курск» открылось на территории Кромского района в селе Вожово. Проект по переработке масличных культур, представляющего собой замкнутый комплекс технологических процессов (от приёмки сырья до производства, хранения и отгрузки готовой продукции) запустил агропромышленный холдинг «Миратор».

Объем инвестиций в строительство объекта составил 2 млрд 817 млн рублей. Мощность переработки − 420 тыс. тонн в год. На предприятии создано 70 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней после выхода проекта на полную мощность превысят 182 млн рублей.

Глубокая переработка сырья позволит получить экологические чистые компоненты кормов (шрот: рапсовый, подсолнечный, соевый) для собственных нужд холдинга, а также растительные масла (рапсовые, подсолнечные, соевые), что будет способствовать повышению экономической и физической доступности этого вида продукции от отечественных производителей на рынке. Готовый продукт будет реализовываться в России и на экспорт.

При строительстве предприятия были использованы современные технологии и оборудование от ведущих европейских производителей. Сырье, которое будет использовано на предприятии − масличные культуры, выращенные на собственных полях агрохолдинга. Это позволяет гарантировать качество на каждом этапе производственной цепочки и контролировать себестоимость конечного продукта.

ГОРНЯК22 13.09.2021

АПХ «Мираторг» работает в строгом соответствии с мировыми экологическими стандартами, поэтому проект предусматривает минимальное воздействие на окружающую среду. Технологические процессы производства не предусматривают выбросы вредных веществ в атмосферу, воздух или почву.

ГОРНЯК22 13.09.2021

После церемонии открытия главу региона ознакомили с ходом реализации проекта. Было отмечено, что создание предприятия в будущем позволит получить не только высококачественные кормовые компоненты для собственных нужд холдинга, но и линейку пищевой продукции, запустив линии рафинации и бутилирования растительных масел, а также производство маргаринов и спредов.

ГОРНЯК22 13.09.2021

Хорошие новости России

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Пензенской области завершен проект создания молочного комплекса на 7200 голов дойного стада

Горняк22: В Пензенской области завершен проект создания молочного комплекса на 7200 голов дойного стада

Горняк22
2 дня Ago
«Русская молочная компания» (дочерняя компания сингапурской «Олам Интернешнл», входит в ТОП-3 крупнейших производителей молока в России) в полном объеме завершила...
Горняк22: Разработка Федерального медико-биологического агентства определяет Covid-19 за 27 минут

Горняк22: Разработка Федерального медико-биологического агентства определяет Covid-19 за 27 минут

Горняк22
3 дня Ago
Ученые Федерального медико-биологического агентства разработали прибор, способный за 27 минут с высокой точностью определить наличие коронавируса у человека. Об этом...

Читать по теме:

ВТОПЕ: