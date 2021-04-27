Горняк22: В Оренбургской области начата разработка самого большого в стране месторождения каолинов

В Оренбуржье начали разработку крупнейшего в стране Коскольского месторождения элювиальных каолинов, открытого «Росгеологией». По оценкам специалистов, запасы белой глины здесь превышают 400 миллионов тонн. В дальнейшем это позволит полностью покрыть потребности отечественной промышленности в высококачественном каолине, заместив импортные поставки.

Белая огнеупорная глина — ценное сырье для производства керамики, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. Пока потребности отечественной промышленности в высококачественных каолинах удовлетворяются за счет импортных поставок из Украины, Казахстана, США и Великобритании.

Коскольское месторождение высококачественных калионов — крупнейшее, не имеющее аналогов месторождение в России с запасами 405,8 миллионов тонн, при общих запасах в России по Госбалансу 418 миллионов тонн на 25 месторождениях, с каолином невысокого качества. С вводом месторождения в эксплуатацию в России будет полностью решена проблема импортозамещения высококачественного каолина. Это, без сомнения, послужит усилению национальной минерально-сырьевой безопасности России.

Перспективное месторождение в окрестностях оренбургского поселка Коскуль близ границы с Казахстаном было выявлено в 2005-2008 годах при проведении работ по геологическому картированию. В 2018-2019 годах здесь был выполнен значительный объем полевых поисково-оценочных работ, пробурено более 220 скважин, отобрано и проанализировано 1646 проб. Сейчас дочернее предприятие «Росгеологии» — компания «Вотемиро» — завершает подготовку отчетных материалов по результатам поисково-оценочных работ для защиты в Государственной комиссии по запасам.

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