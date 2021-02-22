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Горняк22: В Новосибирске на заводе «Вектор-БиАльгам» начато производство вакцины от covid-19 «ЭпиВакКорона»

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и компания «Вектор-БиАльгам» приступили к совместному масштабному выпуску вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Препарат планируют производить объемом от одного миллиона до нескольких миллионов доз в месяц.

В дальнейшем «Вектор-БиАльгам» планирует увеличить объемы выпуска «ЭпиВакКороны». Для этого производство компании запустят на полную мощность, в том числе линию розлива и ампульно-флаконную линию по розливу и упаковке, которая сейчас находится в стадии наладки. Новая ампульно-флаконная линия обошлась компании в 310 млн руб.

В Новосибирской области есть база предприятий, находящихся в том числе в Кольцово и Новосибирском районе, способных взять на себя производство вакцины.»ЭпиВакКорона», созданная специалистами центра «Вектор», стала второй российской вакциной, получившей государственную регистрацию.

Препарат создан на основе искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков. С их помощью иммунитет привитого человека должен научиться распознавать клетки вируса.

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