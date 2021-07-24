Горняк22: В Новороссийске открыли причал, способный принимать суда грузоподъемностью 100 тыс. тонн

Новый глубоководный причал, способный одновременно принимать два судна грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, открыли в Новороссийске на территории зернового терминала группы компаний «Дело». Суда, которые сможет принимать новый причал, смогут доставлять зерновые грузы в Юго-Восточную Азию. Церемония открытия состоялась во вторник (20 июля 2021).

«Мы с гордостью смотрим на это огромное судно, которое встало к нашему причалу 40А, 68 млн долларов США инвестировано было дополнительно в реконструкцию и строительство причала. Это уникальный причал, который откроет для российских хлеборобов новые рынки . Хочется, чтобы здесь день за днем шла погрузочная работа, наши производители хлеба ставили новые рекорды по урожайности, а мы будем обеспечивать российский зерновой экспорт и доказывать всему миру, что Россия давно уже не сидит на нефтяной игле» — сказал в ходе церемонии председатель совета директоров компании «Дело» Сергей Шишкарев.

В пресс-службе компании уточнили, что проект реализуется в рамках общей инвестиционной программы холдинга до 2021 года. Новый причал позволит одновременно принимать два судна, максимальной грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Суда такого размера позволят доставлять зерновые грузы в Юго-Восточную Азию.

Благодаря строительству причала, по информации пресс-службы компании, получится расширить географию присутствия России как зернового импортера за счет способности принимать более крупные суда, которые без перегруза смогут идти на рынки Ближнего Востока и АТР. Кроме того, создание таких крупных экспортных хабов «повышает прозрачность рынка для контролирующих и фискальных органов, позволяет через систему учета и контроля уменьшать применение «серых» схем на экспортном рынке», отметили в компании.

Группа компаний «Дело» — крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг «ДелоПортс» и ведущий оператор контейнерных терминалов «Глобал Портс». Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор «Рускон» и «Трансконтейнер».

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