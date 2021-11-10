Горняк22: В НИТУ «МИСиС» создали сплав алюминия, способный выдержать температуру 400 °C

Специалисты из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») совместно с другими российскими коллегами создали сплав алюминия, способный выдержать температуру 400 °C — гораздо больше, чем существующие аналоги. По их оценкам, он даст возможность серьезно снизить вес и углеродный след новых поездов, самолетов и другой техники. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alloys and Compounds.

Хорошо известен тот факт, что алюминий и многие сплавы, созданные на его основе, устойчивы к негативному влиянию атмосферы, воды и различных химикатов. Это, а также низкий удельный вес и хорошая электро- и теплопроводность делают его пригодным для использования во многих отраслях промышленности.

Благодаря этим качествам проволока, созданная из алюминиевых сплавов, может эффективно заменить тяжелые и дорогие проводники из меди. Ее применение в авиации, скоростных поездах и другой технике заметно снижает их размеры и вес, экономя таким образом топливо и сокращая вредные выбросы в окружающую среду. Однако методы получения этих сплавов на сегодняшний момент затратны со всех точек зрения.

Специалисты НИТУ «МИСиС» разработали структуру нового материала на основе алюминия, а также технологию производства проволоки на его основе.

Он дешевле своих аналогов, прост в изготовлении и имеет уникальные физические свойства.

«Наш материал отличается термически стабильной структурой, он выдерживает температуры вплоть до 400 °C. Любые известные алюминиевые сплавы испытывают значительное разупрочнение уже при 250-300 °С. В наш сплав входят медь, марганец и цирконий, что дает уникальное сочетание электропроводности, прочности и термостойкости», — рассказал старший научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением НИТУ «МИСиС» Торгом Акопян.

Особенность нового сплава в том, что 10% его объема составляют особые наночастицы, в состав которых входят цирконий и марганец, равномерно рассредоточенные по алюминиевой основе.

В перспективе ученые планируют усовершенствовать его химический состав и режимы обработки.

Автор: Максим Майоров

Источник фото: пресс-служба НИТУ «МИСиС»

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