Горняк22: В Москве представили новую модель пассажирского поезда для наземного метро «Иволга 3.0»

Компания «Трансмашхолдинг» в рамках Московского урбанистического форума показала головной вагон нового состава пассажирского поезда «Иволга 3.0». Поезд создан для использования в режиме наземного метро. «Иволга 3.0» отличается высокой плавностью хода и низким уровнем шума. Максимальная скорость состава достигает 160 км/ч. В поезде предусмотрены 50 дополнительных кресел с современным оснащением, в частности зарядками и откидными подлокотниками. Увеличенные дверные проёмы позволят ускорить посадку и выход пассажиров. Как отметили в «Трансмашхолдинге», Иволга 3.0 — это полностью российская разработка.

Хорошие новости России