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Горняк22: В Московской области запущено производство ЭВМ

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

В Красногорске Московской области выпущена первая электронно-вычислительная машина российской сборки на предприятии компании «Депо Компьютерс».

Данная ЭВМ работает на отечественном сервере, оснащённом российским процессором «Эльбрус».

Месяц назад компания получила заключение Минпромторга на первую ЭВМ на российском рынке с отечественными процессорами. Сейчас планируется развивать это направление, запускать в промышленную эксплуатацию и переводить госзаказчиков на полностью российские машины, которые отвечают требованиям технологического суверенитета и импортонезависимости.

За год здесь будут производить более 25 тысяч серверных и 320 тысяч компьютерных систем. Сегодня «Депо Компьютерс» готовит широкий модельный ряд серверов и систем хранения данных на базе процессоров семейств «Эльбрус» и «Байкал».

Выход в массовое производство ожидают во втором полугодии 2021-го.

ГОРНЯК22 29.03.2021

По словам гендиректора компании Дмитрия Черкасова, в настоящее время «Депо Компьютерс» занимается реализацией сразу четырёх проектов по развитию устройств, созданных на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал».

«В Минпромторге для нашей компании выделили субсидию в размере 2,5 миллиарда рублей, что для нас очень серьезно. Это на пять лет по четырем проектам развития наших устройств на российских процессорах», — рассказал Дмитрий Черкасов.

В дальнейшем компания планирует выпускать серверы, коммутаторы, блоки питания, консоли управления российского производства.

Отмечается, что основным преимуществом российской техники станет безопасность данных. Иностранным хакерам будет намного сложнее взломать базы данных, если все они будут храниться на российских серверах.

Компания «Депо Компьютерс» является лидером в IT-отрасли и занимает первое место в России среди российских производителей серверов. Кроме того, это одно из флагманских предприятий Красногорска, на котором работает около 400 высококвалифицированных специалистов.

Компания внесена в список системообразующих организаций России в отрасли «Радиоэлектронная промышленность».

ГОРНЯК22 29.03.2021

ГОРНЯК22 29.03.2021

ГОРНЯК22 29.03.2021

Хорошие новости России

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