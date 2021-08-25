Горняк22: В Московской области открылся кирпичный завод

В Шатурском районе Московской области заработал кирпичный завод с объемом инвестиций в полмиллиарда рублей. Строительство предприятия заняло два года. Объект открылся на территории села Кривандино.

Завод будет производить полнотелый кирпич. Ожидается, что мощность предприятия составит 24 миллиона кирпичей в год.

В настоящее время на заводе работают 40 человек, в будущем число рабочих мест планируется увеличить до 70.

Завод обеспечен рынком сбыта в радиусе более 1 тыс. км. В будущем предприятие заполнит еще одну свободную нишу на рынке стройматериалов — производство фасадного кирпича разных цветов.

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