Горняк22: В Мордовии открыли памятник легендарному летчику Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву

Сегодня в посёлке Торбеево Республики Мордовия открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов, космонавт Владимир Дежуров, дочь легендарного летчика Нелли Девятаева, общественные деятели, ветераны Вооруженных Сил, большая делегация из Татарстана, представители ДОСААФ России и военных комиссариатов из разных регионов Поволжья и Южного Урала, военнослужащие, кадеты и юнармейцы.

Артем Здунов высказал признательность Российскому военно-историческому обществу за деятельное содействие в создании и установке памятника Герою Советского Союза.

Заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов напомнил, что именно в Казанском аэроклубе начался путь Михаила Девятаева в небо, и выразил признательность за то, что в Мордовии всегда уделяется большое внимание вопросам военно-патриотического воспитания.

Михаил Петрович Девятаев родился 8 июля 1917 года в посёлке Торбеево в Мордовии. В годы Великой Отечественной войны служил командиром звена 104-го гвардейского истребительного авиационного полка (9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) в звании гвардии старшего лейтенанта.

Михаил Девятаев был сбит 13 июля 1944 года, отражая авианалет противника в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля группа из десяти заключенных во главе с Девятаевым захватила бомбардировщик и покинула на нем территорию лагеря.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней множеством медалей. Почётный гражданин Республики Мордовия, Казани, Вольгаста и Циновичи (Германия).

Скончался 24 ноября 2002 года. Похоронен на аллее Героев Арского кладбища в Казани.

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