Горняк22: В мире признали «Спутник V» самой популярной вакциной

В настоящее время Россия, как государство-производитель вакцин, имеет наибольшее доверие в мире. Об этом свидетельствуют данные интернет-фирмы YouGov, ведущей компании Великобритании, специализирующейся на исследовании рынков и анализе информации глобального масштаба.

Результаты были опубликованы на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Отмечается, что в период с 18 февраля по 3 марта этого года YouGov провела опрос 9417 респондентов в 9 странах мира (Индии, Бразилии, Мексике, Филиппинах, Вьетнаме, Аргентине, Алжире, ОАЭ и Сербии), в которых совокупно проживает более 2 млрд человек, или свыше 25% населения нашей планеты.

Согласно исследованию, пятерка государств-производителей вакцин, вызывающих наибольшее доверие, выглядит следующим образом:

Россия — 54%,

США — 53,9%,

Великобритания — 48,4%,

Китай — 26,9%,

Швеция — 26,8%

Среди определившихся в выборе, т. е. людей готовых вакцинироваться определенным медпрепаратом, получены следующие результаты:

Pfizer/BioNTech — 36,6%,

«Спутник V» — 33,2%,

SinoVac — 26,5%,

SinoPharm — 25,3%,

AstraZeneca — 23,4%,

Moderna — 17,2%,

Johnson & Johnson — 17,0%,

CanSino — 8,0%.

При этом «Спутник V» оказался самой узнаваемой вакциной на Земле, а это указывает на популярность. Об этом свидетельствуют данные о лицах, осведомленных о медпрепарате:

«Спутник V» — 73,6%,

Pfizer/BioNTech — 69,2%,

AstraZeneca — 59,7%,

SinoVac — 44,4%,

Moderna — 42,4%,

SinoPharm — 31,0%,

Johnson & Johnson — 30,3%,

CanSino — 8,3%

Кроме того, 47,4% опрошенных считают, что минимальный приемлемый уровень эффективности вакцины должен быть 90% и выше (у «Спутник V» — 91,6%). При этом 84% готовы отложить инъекции медпрепаратами с эффективностью около 60% ради получения более качественной вакцины. 77% респондентов уверены, что власти должны предоставлять жителям своих стран одинаковый доступ к разным медпрепаратам, давая людям право самостоятельного выбора.

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