Горняк22: В Лихославле Тверской области запущено новое швейное производство

Филиал Торжокской обувной фабрики — швейный цех — открылся в Лихославле Тверской области. Новое производство создано на площадке Лихославльского радиаторного завода. Сейчас здесь работает 25 специалистов, еще 10 проходят обучение. Ежемесячно заявлен плановый выпуск 500 пар обуви.

Торжокская обувная фабрика в настоящее время реализует инвестиционный проект по развитию производства. Благодаря модернизации расширяются мощности по выпуску респираторов и специальной обуви, в том числе для защиты от возбудителей коронавирусной инфекции. Проект подразумевает привлечение свыше 1,1 млн рублей и создание порядка 150 новых рабочих мест.

Реализация проекта позволит выпускать современную продукцию в сегменте СИЗ — респираторы класса защиты FFP2 и спецобувь для использования в санитарных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, в том числе инфекционных госпиталях.

Перед запуском швейного цеха в Лихославле проведено обучение будущих сотрудников на действующем производстве в Торжке. Параллельно на новой производственной площадке велись ремонтные работы, устанавливалось оборудование. В подразделении обустроены цех, клеевая, отдел контроля и другие помещения. Планируется дальнейшее расширение и набор сотрудников — их будут обучать уже специалисты-наставники из лихославльского филиала.

Торжокская обувная фабрика — одно из старейших российских предприятий, выпускающих рабочую обувь, и вместе с тем — одно из наиболее современных производств. Основными заказчиками продукции являются предприятия машиностроительной, энергетической, металлургической, строительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности.В этом году «Торжокская обувная фабрика» получила государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Предприятию был предоставлен льготный заём на закупку материалов, сырья и комплектующих для развития производства.

Хорошие новости России