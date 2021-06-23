ГОРНЯК22 23.06.2021
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Горняк22: В Кузбассе на»Евраз ЗСМК» запустили в эксплуатацию современное кислородное производство

Горняк22
6 часов Ago

Евраз и французская компания «Чистый Воздух» запустили в Новокузнецке завод по производству промышленных газов стоимостью 130 млн евро. Технология производства соответствует мировым экологическим стандартам, что позволит значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Площадь производственного объекта — 27 000 кв. м.

Завод будет производить азот, кислород, аргон, а также сжатый воздух высокого качества, которые используют в металлургии, химической промышленности, машиностроении и строительстве. В перспективе также планируют производство медицинского кислорода для учреждений здравоохранения.

Две воздухоразделительные установки мощностью 1 500 тонн кислорода в сутки каждая будут поставлять кислород, азот и аргон для технологических нужд производства строительного и рельсового проката. Энергоэффективность современного оборудования на 30% выше, чем у прежнего кислородного производства, которое работало на ЕВРАЗ ЗСМК. Это позволит увеличить производительность и конкурентоспособность комбината.

Таким образом будет обеспечено до 80% потребностей компании в технических газах. Однако поставляться газы будут не только на нужды «Евраза», но и на промышленный рынок Кузбасса.

ГОРНЯК22 23.06.2021

«Производство металла без продуктов разделения воздуха сегодня невозможно, и „Чистый Воздух“ обеспечит до 80% потребностей ЕВРАЗ ЗСМК в них. По заключенному соглашению, комбинат будет получать технические газы в течение 20 лет. ЕВРАЗ ЗСМК и „Чистый Воздух“ — стратегические партнеры, и чем крепче будет сотрудничество, тем легче будет решать амбициозные задачи», — прокомментировал Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков.

ИстоПроект вошел в перечень инвестиционных проектов региона, что дает компании право на получение налоговых льгот от государства.

Хорошие новости России

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