Горняк22: В Кузбассе «Газпром» начал строительство завода по производству сжиженного природного газа

КЕМЕРОВО, 24 июня. «Газпром добыча Кузнецк» приступил к строительству в Кузбассе первой очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), добываемого из метана угольных пластов. Первый камень в основание будущего предприятия заложен в Прокопьевском округе.

Производство сжиженного природного газа из угольных пластов обеспечит российская технология, при помощи оборудования кузбасского производства.

Первую очередь этого очень важного проекта для развития Кузбасса планируется запустить в первом квартале 2023 года.

Разработка метаноугольного месторождения предусматривает строительство 110 скважин, 33 из них уже построены в рамках геологоразведочных работ. На проектную мощность в 220 тыс. тонн сжиженного природного газа предприятие выйдет в 2024 году.

«В развитие данных решений на ПМЭФ были подписаны соглашения по развитию газоснабжения и газификации Кузбасса, в том числе за счет сжижения метана угольных пластов, а также развитие сопутствующих технологий и оборудования. В рамках соглашения между правительством Кузбасса и ПАО „Газпром“, подписанного на ПМЭФ, будет рассматриваться возможность строительства второй нитки магистрального газопровода „Парабель — Кузбасс“ на участке 572 — 714 км, что улучшит газоснабжение потребителей Новокузнецка и прилегающих территорий», — уточняется в сообщении.

В планах региональных властей использовать сжиженный газ кузбасского производства для заправки карьерной техники и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Кроме того, в планах — увеличить и число газовых автомобильных заправок на территории области, чтобы сделать газовое топливо доступнее. Это необходимо для улучшения экологической ситуации в промышленном регионе.

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