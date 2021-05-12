ГОРНЯК22 13.05.2021
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Горняк22: В Курской области возводят крупный производственный комплекс по переработке масличных культур

Горняк22
20 часов Ago

ООО УК «Содружество» в Касторенском районе ведет строительство маслоэкстракционного завода и элеваторного комплекса в рамках реализации крупнейшего инвестиционного проекта в Европе по объемам производства масла. Стоимость объекта — 28 млрд рублей, объем переработки составит порядка 2 млн тонн сои и семян подсолнечника в год.

Завершаются работы по устройству фундаментов ключевых производственных объектов, устанавливаются металлоконструкции силосного корпуса, экстракционного и подготовительного цехов, начат монтаж и устанавливается технологическое оборудование. Первую очередь маслоэкстракционного завода планируют запустить в третьем квартале 2021 года.

Общая площадь стройки составляет 120 га. Для организации транспортной логистики ООО «КурскАгроТерминал» дополнительно проложило 12 км железнодорожных путей.

Принято решение о строительстве второй очереди — аналогичного маслоэкстракционного завода по переработке подсолнечника и рапса мощностью до 3 тыс. тонн в сутки. Подрядная организация приступила к забивке свай.

В общей сложности на производственном комплексе создадут не менее 600 рабочих мест. Первые 100 человек уже зачислены в штат предприятия, большинство из них жители Курской области.

«Заканчиваются работы, связанные с инфраструктурными объектами железной дороги. В конце июня мы готовимся принимать продукцию, провести пусконаладочные работы элеваторного комплекса», — рассказал исполнительный директор ООО «КурскАгроТерминал» Владимир Петрук.

ГОРНЯК22 13.05.2021

Хорошие новости России

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