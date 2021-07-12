Горняк22: В Курской области открылся новый молочный комплекс на 12 тыс. голов КРСhttp://ru-good.ru/uploads/manufacture/njuxmjgz.jpg

В Дмитриевском районе начал работу крупнейший животноводческий объект в Курской области — молочный комплекс ГК «Агропромкомплектация».

Молочный комплекс предназначен для 12 тыс. голов высокопродуктивной голштинской породы. На данный момент идет активная работа по комплектованию стада.

Суммарный объём инвестиций ГК «Агропромкомплектация» в 4 молочных комплекса, расположенных в Дмитриевском и Железногорском районах Курской области, составляет около 15 млрд рублей.

При выходе всех молочных комплексов «Агропромкомплектации» на проектную мощность, регион дополнительно получит порядка 140 тысяч тонн молока в год.

Строительство комплекса длилось год.

Фуражное поголовье составит 6,5 тыс. племенных животных, дойное поголовье — 5,5 тыс. голов. Количество молодняка — 6 тыс. голов. Партии чистопородных нетелей из Европы и с действующих животноводческих объектов Группы компаний в Курской и Тверской областях.

Планируемая мощность производства составляет 190 тонн сырого молока в сутки или 70 тыс. тонн в год. Комплекс «Дмиртриевский» будет давать около 20% молока Курской области.

На новом предприятии уже трудятся уже 130 специалистов.Всего будет создано 200 рабочих мест.

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