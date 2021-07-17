Горняк22: В Курганской области открыли новое предприятие по убою и первичной переработке мяса

Новое предприятие по убою и первичной переработке мяса открыли 14 июля в селе Частоозерье Курганской области.

В реализацию этого инвестиционного проекта предприятие «Велес» вложило более 1,3 млрд рублей. На производстве создано 25 новых рабочих мест. Процессы максимально автоматизированы.

Производительность цеха убоя составит: забой крупного рогатого скота — 80 голов в смену; свиней — 300 голов в смену. Выработка мяса на костях — до 20 тонн в сутки.

Рядом с убойным цехом построен корпус для переработки биологических отходов убоя в мясокостную муку, которая используется для производства комбикормов, а также жиров для косметологических предприятий.

На оснащение производства предприятие планирует получить из бюджета субсидию на возмещение части затрат на оборудование, приобретенное по договору лизинга.

Мясокомбинат «Велес» за 25 лет с момента создания сумел стать одним из крупнейших мясоперерабатывающих производств Курганской области. Предприятие вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, поставляя на прилавки магазинов высококачественную продукцию. В цехах производится более 300 наименований колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов. Мощность предприятия достигает 60 тонн готовой продукции в сутки. Собственный промышленный забой скота позволит гарантировать высокое качество и безопасность мясной продукции.

Мясокомбинат «Велес» — пример социально ответственного бизнеса. В 2020 году в консолидированный бюджет области предприятием уплачено свыше 100 млн рублей налогов. Среднемесячная заработная плата работников составила 27 тыс. рублей. Предприятие также активно участвует в развитии социальной сферы и инфраструктуры села Частоозерье. Кроме того, продукция «Велеса» стала одним из брендов Курганской области, её знают в других регионах России и за рубежом.

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