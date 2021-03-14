Горняк22: В Кургане открыт новый завод по производству полистирольной пленки

В Кургане запущен завод по производству двуосно-ориентированной полистирольной пленки, Создано 90 новых рабочих мест.

В новое промышленное предприятие инвестировано около 1 млрд рублей. С запуском завода доля импорта полистирольной пленки сократится в стране с 70% до 40%.

Запуск проекта на базе «Курганприбора» длился почти два года. Первый рулон пленки уже изготовлен и отправится в музей завода «Курганприбор». Сейчас заработала первая линия производства, в планах — запуск второй.

В облправителельстве уточняют, что новое производство не имеет отходов, вредных выбросов, а продукция может быть переработана неограниченное количество раз. Используется такая пленка для изготовления пластиковых форм и упаковочной продукции. Полистирольную пленку применяют в самых разных отраслях хозяйства — от пищевой промышленности до электротоваров.

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