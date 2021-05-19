ГОРНЯК22 19.05.2021
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Горняк22: В Курчатовском институте запустили уникальную термоядерную установку

Горняк22
8 часов Ago

Сегодня состоялась церемония пуска термоядерной установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте.

Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска термоядерной установки «токамак» в Курчатовском институте, которая прошла в рамках Года науки и технологий. Премьера встретил глава института Михаил Ковальчук, он рассказал главе правительства об установке, не имеющей аналогов в мире. Она предназначена для решения ряда инженерных задач, непосредственно связанных с созданием термоядерного реактора.

Токамак, или тороидальная камера с магнитными катушками, Т-15МД – мегаустановка управляемого термоядерного синтеза, которую создали в Курчатовском институте. Проект входит в госпрограмму «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».

Это – не имеющая аналогов в мире установка, позволяющая получить высокие параметры плазмы в компактных размерах. На момент пуска Т-15МД станет крупнейшим отечественным токамаком с современной магнитной конфигурацией плазмы.

Установка станет новым инструментом исследований и позволит разрабатывать технологии термоядерных и гибридных реакторов, а также готовить научные и инженерные кадры для этой сферы.

Михаил Ковальчук рассказал премьеру и о других перспективных направлениях работы. В частности, об ионной терапии, а конкретно – об установке по лечению онкозаболеваний с помощью ядерной медицины.

Михаил Мишустин отметил, что на программы синхротронных и нейтронных исследований выделено серьезное финансирование, и подчеркнул, что нужно обеспечить ускорение разработок.

Хорошие новости России

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