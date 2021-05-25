ГОРНЯК22 25.05.2021
Хорошие новости

Горняк22: В Крыму запущен новый тепличный комплекс

Горняк22
11 часов Ago

«Крымская овощная фабрика» запустила тепличный комплекс по выращиванию ягоды голландского сорта «Эльсанта» на площади 6 гектаров в Бахчисарайском районе.

Инвестиции в проект составили несколько десятков миллионов рублей.

В новом тепличном комплексе Бахчисарайского района стартовал сбор земляники садовой. Ягоды выращиваются на таком месте, где раньше никогда ничего не росло, это были скальные массивы. Возведению комплекса предшествовал трудоёмкий процесс.

На сегодняшний день в Республике Крым собрано более 80 тонн земляники садовой закрытого грунта.

ГОРНЯК22 25.05.2021

Благодаря запуску тепличного комплекса, ожидается увеличение валового сбора до 5%.

«Крымская овощная фабрика» собрала в прошлом году почти две тысячи тонн томатов, 300 тонн лука, 590 тонн пекинской капусты. К урожаю этого года добавится земляника.

ГОРНЯК22 25.05.2021

Хорошие новости России

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Evraz запустил энергосберегающий проект стоимостью 7 млрд рублей

Горняк22: Evraz запустил энергосберегающий проект стоимостью 7 млрд рублей

Горняк22
11 часов Ago
Горнометаллургическая компания Evraz запустила в опытно-промышленную эксплуатацию на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК) установку вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) мощностью 1,3 млн...
Горняк22: Компания из Сколково создала технологию и оборудование для промышленного клонирования КРС

Горняк22: Компания из Сколково создала технологию и оборудование для промышленного клонирования КРС

Горняк22
2 дня Ago
Впервые в России технологию клонирования крупного рогатого скота создала компания «Артэмбриоген», резидент «Сколково». В основе разработки использована технология генетического «лифта»....

Читать по теме:

ВТОПЕ: