Горняк22: В Крыму запущен новый тепличный комплекс

«Крымская овощная фабрика» запустила тепличный комплекс по выращиванию ягоды голландского сорта «Эльсанта» на площади 6 гектаров в Бахчисарайском районе.

Инвестиции в проект составили несколько десятков миллионов рублей.

В новом тепличном комплексе Бахчисарайского района стартовал сбор земляники садовой. Ягоды выращиваются на таком месте, где раньше никогда ничего не росло, это были скальные массивы. Возведению комплекса предшествовал трудоёмкий процесс.

На сегодняшний день в Республике Крым собрано более 80 тонн земляники садовой закрытого грунта.

Благодаря запуску тепличного комплекса, ожидается увеличение валового сбора до 5%.

«Крымская овощная фабрика» собрала в прошлом году почти две тысячи тонн томатов, 300 тонн лука, 590 тонн пекинской капусты. К урожаю этого года добавится земляника.

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