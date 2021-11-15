Горняк22: В Комсомольске-на-Амуре начались работы по производству опытных образцов Checkmate

Работы по производству нескольких опытных образцов истребителя Checkmate одновременно начались в Комсомольске-на-Амуре. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Юрия Слюсаря.

«В Комсомольске начаты работы по производству нескольких опытных образцов одновременно», — сообщил глава ОАК.

Ранее Слюсарь заявил, что создание и применение беспилотной версии лёгкого тактического самолёта Checkmate позволит реализовывать новые тактические приёмы в рамках сетецентрических военных операций.

По его словам, самолёт создаётся как платформа для целого семейства авиационных комплексов, в том числе для опционально пилотируемой и беспилотной модификации.

Он отметил, что самолёт сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

«Ростех» впервые представит новый российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

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