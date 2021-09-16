Горняк22: В Кировской области открылся первый школьный технопарк «Кванториум»

— Школьные «Кванториумы» — это совершенно новый формат работы с учениками, где дети получают возможность практического обучения по естественно-научным и техническим направлениям с использованием высокотехнологичного современного оборудования, к которому каждый ребенок имеет доступ в рамках учебной деятельности.

Как рассказал в ходе экскурсии директор Лицея естественных наук Алексей Ветров, благодаря новому оборудованию и наглядности обучения школьников, непростой технический материал учениками усваивается легче. — Мы уже успели позаниматься на новом оборудовании — нам очень понравилось. Все данные сразу видны на ноутбуке и передаются в специальную программу, которая строит графики. Мне стало интереснее изучать физику, так как все опыты стали нагляднее. Считаю, что такие занятия помогут в приобретении практических знаний, которые пригодятся нам в будущем, — поделился впечатлениями 9-классник Григорий Владимиров.

Для первого школьного «Кванториума» было приобретено новое оборудование для лабораторий химии, физики, экологии, биологии, робототехники, компьютерное и интерактивное оборудование. В пяти кабинетах учебного заведения проведены ремонтные работы, также завезена новая мебель. Лицеисты во время уроков по отдельным предметам используют возможности лабораторий для изучения школьной программы, а после обеда в этих помещениях организованы дополнительные занятия для тех ребят, кто готов изучать науку на более глубоком уровне.

Отметим, что деятельность школьного технопарка будет реализовываться в 4-х направлениях: «Робототехника», «Химия», «Физика», «Лаборатория экологии». — Мы очень рады появлению школьного «Кванториума» в стенах нашего заведения. Новые цифровые лаборатории, с которыми мы уже сегодня работаем с ребятами, полезны и универсальны, к ним можно подключать различные датчики и устройства, проводить множество лабораторных работ, опытов. Ученики будут учиться работать как индивидуально, так и в группе. У ребят появился большой интерес, все хотят попробовать на практике новое оборудование, — рассказал учитель физики Роман Савинцев.

В рамках поддержки и развития технического творчества обучающихся в регионе открылись и функционируют 3 крупные площадки детского технопарка «Кванториум» в Кирове, Омутнинске и Кирово-Чепецке. Мероприятиями детских технопарков «Кванториум» в 2021 году уже охвачено 13 230 школьников Кировской области. Также в 2020 году приобретен мобильный технопарк, который ежегодно обеспечивает возможность дополнительного образования для более 2 тысяч детей.

Напомним, с 2021 года Министерство просвещения РФ реализует мероприятия по открытию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций по всей стране в рамках национального проекта «Образование».

До 2024 года в регионе будет создано еще 5 школьных «Кванториумов».

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