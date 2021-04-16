Горняк22: В Кежемском районе Красноярского края начал работу завод по производству пеллет

В г. Кодинск Кежемского района открылся завод по производству топливных гранул — пеллет. Новое предприятие запустила компания «Ангара лес».

Производство нацелено на глубокую переработку древесины с применением современных безотходных технологий. В планах предприятия экспортировать в Европу около 30 тысяч тонн древесных гранул.

С 2017 года компания реализует на территории Кежемского района приоритетный инвестиционный проект. Уже запущены в работу сушильный и лесопильный комплексы, производство строганых пиломатериалов, завершен монтаж котельного оборудования, идет приобретение техники. На производстве сейчас трудится 420 человек. Инвестиции в проект уже превысили 1 млрд рублей. «Ангара-лес» за это время заготовила 897 тыс. куб. м древесины, произвела более 220 тыс. куб. м пиломатериалов.

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