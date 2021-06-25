ГОРНЯК22 26.06.2021
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Горняк22: В Казани заложен камень в основание нового завода по производству силикона

Горняк22
17 часов Ago

18 июня состоялась церемония закладки первого камня в основание строительства нового завода ОАО «Казанский завод синтетического каучука – Силикон». Предприятие стоимостью 7,85 млрд рублей будет производить кремнийорганическую продукцию – силикон.

Новое предприятие обеспечит потребности российской промышленности в силиконовой продукции, которая широко применяется в космонавтике, авиации, машиностроении, электронике, медицине и других отраслях. Это позволит ускорить переход к импортозамещению.

Проект «КЗСК-Силикон» создаст в регионе более 700 рабочих мест. Ожидается, что строительство завода завершится в конце следующего года, а на проектную мощность завод выйдет в 2016 году.

Проектная мощность завода – 40 тыс. тонн в год, которая в перспективе будет увеличена. Здесь будет установлено современное оборудование, работающее по новым технологиям, ориентированное на безотходное энергоэффективное и экологически безопасное производство.

На сегодня этот инвестиционный проект полностью обеспечен финансовыми ресурсами: внебюджетными – с привлечением частных инвестиций владельцев компании КЗСК, бюджетными – из федеральных целевых программ в размере порядка 850 млн рублей, а также благодаря кредиту «Внешэкономбанка» на сумму свыше 7 млрд рублей.

На мероприятии присутствовали Премьер-министр РТ, председатель правления ГК «Внешэкономбанк», председатель правления ОАО «КЗСК», представители министерств, ведомств, промышленных предприятий, а также учебных заведений Татарстана.

Почётные гости выступили с приветственными словами. В частности, глава Минпромторга РФ сообщил, что до сих пор на всём постсоветском пространстве не было мощностей по выпуску сырья для кремнийорганической продукции, которая используется, например, в производстве герметиков, эластомеров, композитов и других материалов, которые впоследствии применяются в инновационной продукции гражданского и военного значения. Большая часть сырья закупалась за рубежом. Он сообщил также, что ёмкость российского рынка на сегодня составляет около 50-60 тыс. тонн данного продукта, а темпы потребления растут ежегодно больше общемировых.

ГОРНЯК22 26.06.2021

Почётные гости сняли ткань, прикрывающую памятный знак, тем самым дав старт строительству будущего завода по производству кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки ОАО «КЗСК-Силикон». Далее гости осмотрели производственные мощности КЗСК, где им рассказали о проектной мощности производства, о выпускаемой на КЗСК продукции.

«Это новая жизнь завода синтетического каучука. К сожалению, после развала Советского Союза завод переживал очень сложное время. Тем не менее, сохранились те производства, которые здесь были, и сегодня по некоторым производимым продуктам мы являемся уникальным предприятием не только в России, но и в мире. Что касается вот этого продукта, который сегодня очень востребован на рынке России, это хороший пример частно-государственного партнёрства. Перспектива этого предприятия в том, что здесь будет конкурентный и очень востребованный продукт, рабочие места, налоги в бюджет. Кроме того, мы можем получить отсюда много производных, то есть это даст сырьевую базу для малого и среднего бизнеса, что тоже очень важно», – заявил Президент Татарстана в беседе с журналистами.

В свою очередь председатель правления ГК «Внешэкономбанк» уточнил, что ставка по кредиту, предоставленному для строительство нового завода, ниже рыночной. Срок кредита – 12 лет.

Хорошие новости России

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