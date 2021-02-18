Горняк22: В Калуге автозавод «ПСМА Рус» начал выпуск двигателей • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Горняк22: В Калуге автозавод «ПСМА Рус» начал выпуск двигателей

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Автозавод «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» г. Калуги 16 февраля запустил производство двигателей. Первым вышедшим с конвейера предприятия стал дизельный двигатель DV6 EL, сообщает пресс-служба компании.

Для сотрудников предприятия проведено специальное обучение по сборке двигателей, контролю исправности инструментов на линии, проверке стандартов. Дизельные 1,6-литровые двигатели DV6 устанавливаются на автомобили Peugeot и Citroen.

Еще в 2019 году ООО «ПСМА Рус» заключило с Минпромторгом РФ специнвестконтракт о расширении производства в России. Он предусматривает в числе всего прочего и локализацию производства двигателей.

Завод «ПСМА Рус» — совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi. Расположен в индустриальном парке «Росва» в пригороде Калуги.

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