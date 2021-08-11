Горняк22: В Калининградской области запустили производство оснастки для литья из алюминия и пластмассы

Завод «Пранкор» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской обл.) произвел дооснащение инструментального участка высокоточными станками с ЧПУ для изготовления технологической оснастки (штампов и пресс-форм).

Инвестиции в проект составили 60 млн рублей.

Предприятие может самостоятельно производить эту продукцию не только для собственных нужд, но и для заказчиков из Калининградской области и соседних регионов. Мощности и возможности нового участка позволяют изготавливать сложную и высокоточную технологическую оснастку массой до 5000 кг и габаритами до 1200×1000 мм.

«В ближайшее время новое производство будет выпускать оснастку для литья алюминиевых корпусов уличного светодиодного освещения, а также новых моделей цифровых ТВ-приставок. Изготовление оснастки на собственных мощностях ускорит процесс производства и позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции — корпусов для ТВ-приставок, детали мебельной фурнитуры, холодильников и других видов изделий из пластика и металла», — рассказала менеджер холдинг Вера Несмашная.

ООО «Пранкор» — дочернее предприятие АО «Концерн инновационных технологий», которое на 100% принадлежит российскому АО «Дженерал Сателлайт Груп». «Пранкор» производит изделия из пластика и металла. Завод выпускает корпуса для цифровых ТВ-приставок, детали мебельной фурнитуры, холодильников и более 200 других видов изделий. Ежемесячный объём выпуска готовой продукции — более 500 тыс. изделий.

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