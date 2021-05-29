ГОРНЯК22 29.05.2021
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Горняк22: В Калининградской области открыт новый мост

Горняк22
14 часов Ago

В Черняховске Калининградской области построили новый мост через реку Инструч на автомобильной дороге «Большаково — Черняховск».

Объект построен рядом со старым аварийным путепроводом, предусматривающим одностороннее движение. Новое мостовое сооружение длиной 75,56 метров соответствует необходимым параметрам по грузоподъемности и габаритам, что значительно улучшило логистические возможности для предпринимателей. На объекте обустроены пешеходные тротуары, и установлено новое освещение. Стоимость контракта — 254,6 млн рублей.

Хорошие новости России

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