Горняк22: В Калининградской области началось строительство биотехнологического кластера

Торжественная церемония запуска проекта стоимостью 1,2 млрд рублей состоялась 17 июля, на территории будущего предприятия вблизи поселка Курортное Правдинского района. В ближайшие два года на этом месте инвестор компания «Поликомплекс» организует производство по ректификации молочной кислоты и биополимеров на её основе.

С выходом предприятия на полную мощность будет создано свыше 500 рабочих мест.

Региональные власти обеспечат необходимую для реализации инвестпроекта инфраструктуру.

Биотехнологический кластер создается на одной из пяти промышленных площадок, строительством которых занимается учрежденная региональным правительством Корпорация развития Калининградской области.

«С выходом предприятия на полную мощность будет создано свыше 500 рабочих мест. Его экономический эффект для территории можно оценить по сумме ожидаемого кэш-флоу – денежного потока, который превысит три миллиарда рублей по году. При этом более 90 процентов сырья мы планируем закупать на местном рынке, который, соответственно, также ощутит преимущества проекта», — рассказал генеральный директор компании «Поликомплекс» Илья Вишневецкий.

Глава Правдинского района отметил особую важность создания на новом производстве рабочих мест. В муниципалитете рассчитывают, что проект «Поликомплекса» обеспечит занятость жителей ближайших поселков, многие из которых сейчас вынуждены ездить на работу в областной центр.

«Создание рабочих мест является важнейшей задачей для района. Ситуация, когда порядка полутора тысяч человек ездит на работу в Калининград и другие города области, неправильная. Для нашего муниципалитета – большая удача, что правительству области удалось привести такого инвестора», — заявил он.

Глава региона уверен, что биотехнологический кластер станет катализатором решения в одном из крупнейших сельскохозяйственных муниципалитетов области проблемы ввода заброшенных земель в оборот.

«Наши хозяйства станут поставщиками сырья для нового предприятия и при наличии стабильного сбыта будут заинтересованы в том, чтобы расширить площади посевов. Пока в Правдинском районе – втором по масштабу сельхозработ муниципалитете Калининградской области, до сих пор много пустующей земли. Например, у одного из крупнейших землевладельцев Александра Гирзекорна в собственности 27 тысяч гектаров земли, но обрабатывается только семь. Мы рекомендуем таким землевладельцам обсудить вопросы сотрудничества с «Поликомплексом» и поэтапно вводить земли в оборот, создавать новые рабочие места, пополнять местный бюджет. Рассчитываем, что за счет такого мультипликативного эффекта новый производственный кластер станет настоящим прорывом в экономическом развитии муниципалитета», — сообщил губернатор.

По словам губернатора, для Калининградской области немаловажно, что новое производство является экологически чистым. Продукция, производимая из биополимеров «Поликомплекса», например, упаковка, разлагается быстро и без ущерба окружающей среде.

Для справки:

Соглашение о намерениях строительства в Калининградской области биотехнологического предприятия по ректификации молочной кислоты и производству на её основе биокомпозитов правительство Калининградской области и компания «Поликомплекс» подписали в апреле 2013 года. Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей. На первом этапе реализации проекта предполагается создание производства по ректификации молочной кислоты и производству биополимеров на ее основе. Конечная цель проекта — выпуск экологически безопасных антигололедных реагентов и биокомпозитов.

Ежегодный объем очищенной молочной кислоты составит более 16 тыс. тонн, и 50 тыс. тонн биокомпозитов в год.

На базе кафедры биотехнологии БФУ им. И. Канта в Калининграде компания планирует вести подготовку специалистов для своего нового производства.

В целях размещения производства компанией осуществляются мероприятия по приобретению в собственность земельного участка в Правдинском районе площадью 60 Га с последующим его переводом из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

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