Горняк22: В Кабардино-Балкарии началось строительство крупного тепличного комплекса «Парник»

В Кабардино-Балкарии состоялась символическая закладка камня первой очереди нового тепличного комплекса в Чегемском районе.

Общая стоимость проекта составляет порядка 18,4 миллиарда рублей, его полная реализация предполагает создание 2000 рабочих мест. Тепличный комплекс займет 100 гектаров, его реализация рассчитана на два этапа.

Площадь первой очереди нового сельхозпредприятия — 37,6 гектара круглогодичных теплиц, планируется создание 648 рабочих мест. Стоимость первого этапа — 7,6 миллиарда рублей. Вторая очередь тепличного комплекса займет 62,4 гектара и заработает в конце 2024 года.

Инвестор нового проекта — агропромышленный комплекс «Экокультура», крупнейший производитель закрытого грунта в России. Президент холдинга Александр Рудаков презентовал тепличный комплекс в Кабардино-Балкарии как самый масштабный в России. Один из главных принципов производства холдинга — экологичность сельскохозяйственной продукции, — защита растений ведется биологическими, а не химическими методами.

Тепличный комплекс в основном будет специализироваться на круглогодичном выращивании томатов и ягод. Предприятие планирует обширную географию поставок тепличной продукции как по стране, так и на экспорт. По оценкам специалистов, для выращивания этих видов сельхозпродукции в общероссийских масштабах в Кабардино-Балкарии имеются все условия. Преимуществом реализации столь крупного проекта станут и существенные налоговые отчисления в бюджет республики.

Республика поддержала данный инвестиционный проект, в ходе сегодняшнего мероприятия между Министерством сельского хозяйства КБР и инвестором подписано соглашение о намерении его реализации на территории региона. Уже идет активная фаза строительства, со стороны региона, по поручению Главы КБР Казбека Кокова, будет обеспечена инфраструктурная и административная поддержка.

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