Горняк22: В Иванове открыли новый цех по выпуску ковшей для экскаваторов

Ивановский завод «Профессионал» открыл новый цех по выпуску навесного оборудования для дорожно-строительной техники — ковшей вместимостью до 40 м3 и любых размеров кузовов. Реализованный инвестпроект позволил создать 250 рабочих мест.

Для размещения цеха отремонтирован один из бывших корпусов завода Ивтекмаш общей площадью 10 тыс м2: здесь полностью восстановлена крыша, полы, бытовые помещения. Закуплено новое современное оборудование, в том числе расточные станки, резательные установки, сварочные аппараты. Новый современный горизонтально-расточной комплекс с ЧПУ позволяет устанавливать габаритные детали массой до 13 тонн, а время для выполнения операций сократилось в два с половиной раза.

Также запущена новая котельная и компрессорная станция. Инвестпроект позволит компании увеличить объём выпускаемой продукции на 40%, до 1400 тонн в месяц. Как рассказали руководители завода, неполный текущий месяц уже показал, что темпы выпуска продукции увеличились до 1300 тонн годного изделия.

В новом цехе сегодня работает 150 сотрудников, набор продолжается. Отметим, новых работников здесь обучают сами — на предприятии созданы учебные классы.

Имея достаточное количество заказов, завод приступил к реализации новых инвестиционных проектов. В настоящее время на предприятии работают над еще одним инвестпроектом: готовится к запуску еще один цех площадью 16 тысяч м2.

«С помощью этих двух помещений мы сможем увеличить выпуск готовой продукции, тем самым обеспечив наших потребителей изделиями своего производства», — сообщил Дмитрий Воробьев.

Компания «Профессионал» основана в 2006 году и специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники (ковшей, гидромолотов, рыхлителей, стрел, рукоятей для экскаваторов).

Предприятие работает по заказам и поставляет продукцию на рынки всех регионов России, в страны СНГ, а также в страны Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Азии. На предприятии работают более 1300 сотрудников.

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