Горняк22: В июне промышленное производство в России выросло на 10,4%

В июне промышленное производство в России выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%. За полгода рост составил 4,4% к январю-июню 2020 года, свидетельствуют последние данные Росстата.

Рост объемов промышленного производства к июню 2020 года показали: добыча полезных ископаемых — на 13,8%, обрабатывающие производства — на 7,7%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 8%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 32,3%.

По сравнению с первым полугодием 2020 года рост зафиксирован: у обрабатывающих производств — на 6,4%, в энергетическом секторе — на 8,6%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 21,9%. Несмотря на июньский рост, индекс производства за первое полугодие в сырьевом секторе оказался нулевым.

Хорошие новости России