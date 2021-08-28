Горняк22: В Ингушетии запустили птицекомплекс «Южный»

Комплекс «Южный», расположенный в Маглобекском районе Ингушетии, начнет выпуск продукции уже в сентябре 2021 года. Общий объем инвестиций в проект составляет 3,8 млрд рублей. Общее поголовье птицы — 60 тыс. голов, а объем производства должен достигнуть 10,2 тыс. тонн в год. На предприятии создано 468 новых рабочих мест.

Руководитель производственной площадки Муса Цороев рассказал, что на территории предприятия находятся 36 объектов. Это птичники, убойный цех, инкубатор, цех по глубокой переработке мяса, завод комбикорма, цех по переработке отходов в мясокостную муку и удобрения.

«Общее число птицы на предприятии — 60 тысяч голов. У нас есть 6 корпусов по подращиванию индейки, каждая с разницей в возрасте пять дней. Вместимость инкубатора 75 тысяч яиц. Вылупившихся цыплят помещают на площадку подращивания, где они находятся 42 дня, затем 100 дней на участке выращивания. Тогда птица уже достигает оптимальных веса и размеров», — цитирует пресс-служба Цороева.

Общая площадь застройки составила 100 тыс. кв. м., на которых планируют выпускать халяльное мясо индейки, и мясная продукция.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО «Птицекомплекс «Южный» — это крупное предприятие, основанное в 2012 году в Маглобекском районе Ингушетии. Генеральным директором является Адам Костоев. 48% принадлежит «Корпорации развития Республики Ингушетия». Также в число владельцев входит ООО «РСХБ-Финанс», хотя владеет нулевой долей в предприятии.

Ранее мы писали о том, что ООО «Агро-Плюс», выпускающая продукцию под маркой «Индеаль», открыла новый завод по переработке мяса индейки в Изобильненском округе Ставропольского края. В будущем предприятие нацелено на рост мощностей до 7 тыс. тонн готовой продукции в год.

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