Горняк22: В городе Свободный Амурской области запущена новая тепловая электростанция мощность 160 МВт

В г. Свободном Амурской области введена в эксплуатацию Свободненская ТЭС. В ходе мероприятия начата подача технологического пара на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) для проведения пусконаладочных работ. Это предприятие станет одним из крупнейших по переработке газа в мире (42 млрд куб. м в год). Газ на завод будет поступать по газопроводу «Сила Сибири».

Основная задача Свободненской ТЭС — обеспечивать Амурский ГПЗ тепловой энергией (паром) и электричеством. Пар выполняет на ГПЗ важную функцию по всей производственной цепочке. Он является теплоносителем в теплообменниках и нужен как для предварительного нагрева сырьевого газа, так и в процессе газоразделения.

Общая установленная электрическая мощность станции — 160 МВт, тепловая — 249 Гкал/ч.

При создании Свободненской ТЭС широко использовано отечественное оборудование, в том числе основное: три паровых энергетических котла, две паровые энергетические турбинные установки, единая цифровая система контроля и управления.

Проектные решения гарантируют максимальную надежность энергоснабжения Амурского ГПЗ. Две градирни «сухого» типа, необходимые для охлаждения воды, задействованной в технологическом цикле, реализованы в зимнем климатическом исполнении, что обеспечивает защиту узлов и оборудования в период экстремальных холодов (так как температура в районе г. Свободного может опускаться ниже минус 40 градусов по Цельсию).

Для подачи электрической энергии от Свободненской ТЭС в Единую энергетическую систему России, а затем на Амурский ГПЗ построены открытое распределительное устройство 220/110 кВ, а также линии электропередачи.

Проект строительства станции реализован в кратчайшие сроки — около двух лет, — учитывая сложные природно-климатические условия, особенности геологического строения площадки под ТЭС, ее удаленности от заводов-изготовителей оборудования, а также ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Хорошие новости России